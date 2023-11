Neuer Mitspieler im Borré-Poker

In Bremen ist Rafael Borré wieder wichtig und gefragt. Für Leihklub Werder stand der Stürmer zuletzt dreimal in Folge in der Startelf, zweimal trug er sich dabei in die Torschützenliste ein. Auch gegen Eintracht Frankfurt (2:2) traf Borré am Sonntag.

Zurück zur SGE, bei der er noch bis 2025 unter Vertrag steht, will der 28-Jährige nicht. „Ich würde gerne länger bei Werder sein, weil ich mich dann mehr an der Entwicklung des Vereins beteiligen könnte“, sagte Borré zuletzt – positive Worte für die Eintracht hatte er nicht mehr übrig.

Neben Eintracht und Werder könnte sich unterdessen auch in Brasilien eine Möglichkeit ergeben. Wie ‚UOL Esporte‘ berichtet, zeigt der aktuelle Tabellenführer Palmeiras Interesse an einer Verpflichtung. Der Klub aus São Paulo war schon einmal an Borré dran, ehe dieser 2021 von River Plate nach Frankfurt wechselte.

Nun also der erneute Anlauf. Laut ‚UOL Esporte‘ bewertet die Eintracht den kolumbianischen Nationalspieler mit zehn Millionen Euro, aber auch ein Preisnachlass sei denkbar. Eine Entscheidung im Borré-Poker dürfte noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, die ersten Interessenten bringen sich aber bereits in Stellung. Für Werder könnte der Leihspieler am Ende zu teuer werden.