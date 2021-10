Donnarummas brisante Rückkehr | Mbappé-Countdown läuft

Italien gegen Spanien

Am Mittwochabend startet das Final Four-Turnier der Nations League. Im San Siro von Mailand treffen im ersten Halbfinale Italien und Spanien aufeinander. „Auf ins Endspiel“, gibt die spanische ‚Sport‘ die Richtung vor. Aber auch im Land des Europameisters ist der Optimismus nicht zu übersehen: „Ein Pokal führt zum nächsten“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘.

Spießrutenlauf für Donnarumma?

Einer, der nur bedingt Vorfreude auf das klangvolle Duell verspüren dürfte, ist Gianluigi Donnarumma. Der 22-jährige Torhüter verließ den AC Mailand im Sommer ablösefrei Richtung Paris St. Germain, hatte schon in der Vergangenheit vor einem Wechsel zu Juventus Turin gestanden. Schlagzeilen macht in italienischen Medien ein Banner, das Fans der Rossoneri an einer Brücke in Stadionnähe platzierten. „Donnarumma, du wirst nie wieder in Mailand willkommen sein. Scheißkerl“, ist darauf zu lesen. Die Stimmung ist schon vor Anpfiff aufgeheizt.

Noch 87 Tage

Wechselt Kylian Mbappé ablösefrei zu Real Madrid oder verlängert der PSG-Star doch noch in Paris? Ausschließen will Mbappé einen Verbleib bei den Franzosen nicht, doch auch in Spanien ist man optimistisch – Real-Präsident Florentino Pérez meinte sogar: „Wir hoffen, dass sich am 1. Januar alles klären wird.“ Die ‚Marca‘ zählt schon den Countdown: Noch 87 Tage, dann dürfte Mbappé ohne Zustimmung von PSG bei einem neuen Verein unterschreiben.