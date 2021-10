Mbappé legt nach – und schließt PSG-Verbleib nicht aus

Vier Wochen lang schwieg Kylian Mbappé, ehe er am Montag bei ‚RMC‘ bestätigte, dass er Paris St. Germain im Sommer in Richtung Real Madrid verlassen wollte. In einem Interview mit der ‚L’Équipe‘ legt der Superstar nun nach.

„Ich dachte, mein Abenteuer wäre vorbei. Ich wollte etwas anderes entdecken. Ich bin seit sechs oder sieben Jahren in der Ligue 1. Ich habe Paris gegeben, was ich konnte und denke, ich habe es gut gemacht.“ 136 Tore und 66 Vorlagen in 182 Spielen unterstreichen diese These.

Verlängerung nicht ausgeschlossen?

Mbappé weiter: „Der Abschied war der nächste logische Schritt.“ Doch PSG ließ den 22-Jährigen nicht ziehen. Und das, obwohl Mbappés Vertrag 2022 ausläuft und somit ein ablösefreier Abgang in Stein gemeißelt ist. Oder etwa nicht? Die Option einer Verlängerung schließt Mbappé zumindest nicht komplett aus.

„Ich bin jetzt lange genug im Fußball unterwegs, um zu wissen, dass die Wahrheit von gestern weder die Wahrheit von heute noch von morgen ist. Wenn mir etwa gesagt worden wäre, dass Messi bei PSG spielt, hätte ich das auch nicht geglaubt.“ Es kam bekanntlich anders.

„Kein Heuchler sein“

Entsprechend ordnet Mbappé ein: „Wir wissen nicht, was passieren kann.“ Dennoch will der französische Weltmeister „kein Heuchler sein“. Er unterstreicht: „Im vergangenen Sommer war mein Wunsch klar: Ich wollte gehen und dem Verein gute Bedingungen liefern, einen Ersatz zu finden.“

Aktuell sei die Klärung seiner Zukunft aber nicht seine Priorität: „Ich habe diesen Sommer schon viel Energie verschwendet und das war anstrengend.“ Kein Zweifel: Die Gerüchte um die Zukunft von Kylian Mbappé werden in den kommenden Monaten weiter in alle Richtungen gehen.