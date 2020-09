Bale-Berater: „Es ist kurz davor, aber noch nicht fertig“

Jonathan Barnett hat bestätigt, dass er mit Tottenham Hotspur und Real Madrid über eine Rückkehr von Gareth Bale verhandelt. „Es ist kurz davor, aber noch nicht fertig. Es ist ein kompliziertes Geschäft“, erklärt der Berater des Walisers gegenüber der Nachrichtenagentur ‚AFP‘.

Zuvor hatte der Agent erklärt: „Gareth liebt die Spurs nach wie vor. Dort will er sein.“ Nach sieben Jahren in Madrid könnte Bale in Kürze nach Tottenham zurückkehren. Der Knackpunkt ist offenbar neben den Gehaltsforderungen des 31-Jährigen auch das Transfermodell. Die Königlichen würden sich gerne dauerhaft vom aussortierten Offensivspieler trennen, die Spurs präferieren zunächst eine Leihe.