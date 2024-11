Liverpool: Flüchtet Chiesa in die Serie A?

Die Zeit von Federico Chiesa beim FC Liverpool könnte bereits nach einem halben Jahr vorerst wieder beendet sein. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, sind mehrere Serie A-Klubs an einer Leihe des Offensivspielers ab Januar interessiert. Die besten Karten soll der amtierende Meister Inter Mailand besitzen, der die große Dominanz der vergangenen Saison aktuell etwas vermissen lässt und im kommenden Transferfenster noch einmal personell nachlegen möchte. Chiesa ist laut ‚Tuttosport‘ ein sehr geeigneter Kandidat, da eine Leihe des 27-Jährigen zu den strengen Finanzvorgaben des Klubbesitzers, dem US-Fonds Oaktree Capital, passen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser hat die Sportchefs der Nerazzurri dazu aufgerufen, im Januar nach Schnäppchen zu suchen, die die Mannschaft weiterbringen können. Chiesa war im Sommer für zwölf Millionen Euro von Juventus Turin nach Liverpool gewechselt, kann sich bei den Reds bisher allerdings nicht durchsetzen. Für den Italiener stehen erst 78 Pflichtspielminuten bei seinem neuen Klub zu Buche. Neben Inter sollen auch Stadtrivale AC Mailand, die SSC Neapel und die AS Rom Interesse am 51-fachen Nationalspieler haben. Chiesas Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2028.