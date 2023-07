Milan findet Ersatz für Ibrahimovic & Tonali

Der AC Mailand muss zwei wichtige Spieler ersetzen und schreitet diesbezüglich voran. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, nähern sich die Rossoneri und der FC Porto in den Verhandlungen um einen möglichen Transfer von Mehdi Taremi (30) langsam an. Die Portugiesen sollen ihre Forderungen von 25 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro plus Boni gesenkt haben. Der iranische Mittelstürmer könnte den Kaderplatz von Zlatan Ibrahimovic (41) einnehmen, der seine Karriere beendet hat.

Für Sandro Tonali (23) – kürzlich für satte 65 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt – gilt es ebenfalls einen Nachfolger zu finden. Tijani Reijnders vom AZ Alkmaar soll diese Lücke bei Milan füllen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler ist noch bis 2027 an seinen derzeitigen Arbeitgeber gebunden. Im Raum steht eine Ablöse von 19 Millionen Euro plus vier Millionen Euro an leistungsbezogenen Bonuszahlungen. Aktuell wartet Milan noch auf eine Antwort auf das Angebot, so der italienische TV-Sender.

