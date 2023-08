Augsburg: Malone auf dem Sprung

Maurice Malone ist auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber fündig geworden. Laut ‚Sport1‘ steht der Angreifer unmittelbar vor einem Transfer zum SK Sturm Graz. Dem Bericht zufolge fließen 1,8 Millionen Euro Ablöse an den FC Augsburg, bei dem der Linksfuß noch ein Arbeitspapier bis 2024 besitzt.

Bereits Anfang Juli war Malone mit seinen Wechsel-Absichten an die FCA-Verantwortlichen herangetreten. Der 22-Jährige, der in der vergangenen Saison an den Wolfsberger AC verliehen war, wünscht sich mehr Spielzeit. Diese erhofft sich Malone beim Champions League-Anwärter: In der Qualifikationsrunde trifft der österreichische Vizemeister auf die PSV Eindhoven.

