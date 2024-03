Nicht im Kader: Borré vor Werder-Abschied

Rafael Borré wird seine Zelte beim SV Werder Bremen voraussichtlich in Kürze abbrechen. Wie die Grün-Weißen mitteilen, steht der Wechsel des Kolumbianers zum brasilianischen Verein Internacional Porto Alegre unmittelbar bevor. „Wir befinden uns in der finalen Phase der Verhandlungen. Daher haben wir gemeinsam mit Rafa entschieden, ihn nicht in den Kader für Sonntag zu nehmen“, so Clemens Fritz, Leiter Profifußball.

Werder tritt morgen um 17:30 Uhr bei der TSG Hoffenheim an, Borré wird nicht dabei sein. Der Wechsel des 28-jährigen Stürmers zu Internacional für den nächsten Sommer ist bereits in trockenen Tüchern. Die Brasilianer wollen den Deal nun vorziehen. Eintracht Frankfurt kassiert kolportierte sechs bis sieben Millionen Euro, Bremen fordert eine Beteiligung in Höhe von 750.000 Euro.