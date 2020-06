Zehn Tage für Pjanic | Inter jagt die 13

Barças Patzer als große Chance

Unter der Anzeige geht's weiter

Anders als in der Bundesliga ist das Meisterrennen in Spanien denkbar eng. Am Freitag patzte der FC Barcelona beim FC Sevilla (0:0). Real Madrid will den Ausrutscher am heutigen Abend beim Auswärtsspiel gegen Real Sociedad (22:00 Uhr) nutzen und nach Punkten gleichziehen. Die Königlichen haben es in den eigenen Händen, titelt die ‚Marca‘. Richten sollen es Top-Torschütze Karim Benzema (16 Saisontore) und 100-Millionen-Zugang Eden Hazard, der bislang selten überzeugte, in den vergangenen beiden Partien aber je einen Assist lieferte.

Juves Deadline

Neben dem dritten Meistertitel in Folge hat der FC Barcelona auch auf dem Transfermarkt große Pläne. Ein Wunschspieler ist Miralem Pjanic, der im Tausch für Arthur oder einen anderen Barça-Profi kommen könnte. Laut der ‚Sport‘ bleiben den Katalanen nur noch zehn Tage, um den Deal einzutüten, da Juventus Turin angeblich frühe Planungssicherheit will. Ob mit Blick auf das womöglich bis Anfang Oktober geöffnete Wechselfenster dann schon das letzte Wort gesprochen sein wird, sei dahingestellt.

Wer macht das Rennen in Italien?

In der Serie A scheint der Kampf um die Meisterschaft ein Zweikampf zwischen Juventus Turin (63 Punkte) und Lazio Rom (62 Punkte) zu werden. Aber auch bei Inter Mailand (54 Punkte, ein Spiel weniger) lebt die Hoffnung noch. „Inter jagt die 13“, lautet die Schlagzeile der ‚Gazzetta dello Sport‘. 13 Siege aus den verbleibenden 13 Spielen sollen es werden. Ambitioniert. Den Anfang will Inter heute Abend gegen Sampdoria Genua (21:45 Uhr) machen.