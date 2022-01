Bericht: Newcastle gibt Angebot für Bakker ab

Nach nur einer halben Saison im Trikot von Bayer Leverkusen könnte Mitchel Bakker womöglich bereits weiterziehen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat Newcastle United ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 17,5 Millionen Euro für den Linksverteidiger abgegeben. Die Engländer erhoffen sich demzufolge schon am morgigen Donnerstag Fortschritte in den Verhandlungen.

Bereits gestern wurde das Interesse von Newcastle am Niederländer bekannt. Laut der englischen Tageszeitung soll Bakker inzwischen den Wunsch haben, „unbedingt“ in die Premier League zu wechseln.

Im vergangenen Sommer verpflichtete Bayer den Linksfuß für acht Millionen Euro von Paris St. Germain. Unter Trainer Gerardo Seoane ist Bakker gesetzt. Im Falle eines Verkaufs zu den mit Saudi-Millionen gesegneten Magpies winkt Leverkusen ein satter Profit.