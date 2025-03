Nach Doppelpack: Sonderlob für Asensio

Unai Emery ist mit den Leistungen von Winterneuzugang Marco Asensio höchst zufrieden. Über den 29-jährigen Offensivspieler, der am gestrigen Freitag im FA Cup gegen Cardiff City (2:0) einen Doppelpack schnürte sagte Emery (zitiert via ‚Sky Sports‘): „Er zeigt, dass er seine Qualität einbringen will, indem er unser Mittelfeld, die Stürmer und die Flügelspieler miteinander verbindet. Er hat die Fähigkeit, ein Tor zu schießen, wie er es heute getan hat. Er passt sich gut an unseren Spielstil in einer bestimmten Position an.“ Nach sechs Einsätzen für Villa hat Asensio vier Treffer auf dem Konto.

Unter der Anzeige geht's weiter

Emery sieht sich in seinem Plan bestätigt, seinen spanischen Landsmann im Kreativzentrum als auf den Flügeln einzusetzen. „Als wir mit ihm sprachen, noch bevor er nach Paris ging, sprachen wir mit ihm, um die Herausforderung in der Premier League anzunehmen und das als Nummer zehn. Er hat sich für uns entschieden, weil wir ihn auf seiner besten Position spielen lassen wollten.“ Bis Sommer ist Asensio noch von Paris St. Germain an den Premier League-Klub ausgeliehen. Villa besitzt keine Kaufoption, Asensios Vertrag bei PSG läuft 2026 aus.