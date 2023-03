Leipzig: Poulsen lässt Zukunft offen

Yussuf Poulsen hält sich mit Blick auf seine Zukunft bei RB Leipzig bedeckt. Angesprochen darauf, ob er seinen 2024 auslaufenden Vertrag verlängert oder verkauft wird, erklärt der Stürmer gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Im Moment weiß ich es noch nicht. Wir haben bisher weder über eine Verlängerung noch über einen Wechsel gesprochen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Vereinswechsel schließt der 28-jährige Däne zumindest nicht aus: „Ich habe keine konkreten Karrierewünsche. Ich möchte so lange wie möglich auf dem höchsten Niveau spielen, ob bei RB oder anderswo, ist nicht entscheidend.“ In der aktuellen Spielzeit stand der Rechtsfuß für die Sachsen in der Bundesliga bislang erst zweimal in der Startelf und erzielte in 14 Partien lediglich einen Treffer.

Lese-Tipp

Olmo-Poker stockt: Leipzig zum Verkauf gezwungen?