Werder: Grüll offenbart Anpassungsprobleme

Die Umstellung von der österreichischen auf die deutsche Bundesliga lief für Marco Grüll nicht so reibungslos wie erhofft. Das gestand der 26-Jährige auf einer Pressekonferenz seines Klubs Werder Bremen: „Die war natürlich groß, aber mittlerweile habe ich das ganz gut hinbekommen. Jetzt will ich mich weiter verbessern und in Zukunft das eine oder andere Tor schießen oder Assists geben. Natürlich will ich mich in der Mannschaft festspielen. Das ist ganz klar. Ich persönlich will so viel spielen wie möglich.“

Im Sommer war der Österreicher von Rapid Wien nach Bremen gewechselt. In den ersten Saisonspielen erhielt der Angreifer meist nur wenige Minuten Spielzeit, in seinen jüngsten Einsätzen stand er jedoch dreimal in der Startelf. „Das Tempo ist um einiges höher in Deutschland. In Österreich hat man viele Situationen, wo du den Abschluss suchen kannst, hier gibt es nicht so viele im Spiel. Das Niveau ist einfach höher, es ist klar, dass die Verteidiger einfach besser sind. Trotzdem muss ich dahin kommen, dass ich öfter den Abschluss suche. Das ist das Ziel“, so Grüll.