Krösche: HSV-Wechsel gescheitert

Markus Krösche stand im Sommer 2018 kurz vor einem Wechsel zum Hamburger SV. Dies verrät der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘. „Bernd Hoffmann war damals Präsident und CEO des HSV. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Gespräche geführt und waren uns eigentlich einig, auch meine Familie hatte zugestimmt. Doch letztendlich hat Wilfried Finke gesagt, dass er mich nicht gehen lässt.“ Krösche war zum damaligen Zeitpunkt noch beim SC Paderborn tätig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus heutiger Sicht ist der 46-Jährige froh, dass er nicht zum HSV gegangen ist. „Mich hätte der HSV gereizt. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich froh bin, dass es nicht geklappt hat. Ich war damals noch nicht so weit und glaube, dass mir die Erfahrung für so einen Klub gefehlt hätte“, so Krösche. Der ehemalige Profi gilt in der Branche als einer der Besten seines Fachs und wird immer wieder mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht.