Bayern-Keeper: HSV klopfte nicht nur bei Ulreich an

Auf der Suche nach einem neuen Schlussmann richtete der Hamburger SV seinen Blick im vergangenen Sommer offenbar sehr intensiv in Richtung FC Bayern. Ron-Thorben Hoffmann, momentan die Nummer eins der zweiten Mannschaft, berichtet in der ‚Bild‘ von einem Interesse der Hanseaten: „Es gab losen Kontakt, das wäre interessant gewesen, es hätte einen gewissen Reiz gehabt. Aber ich denke, dass es so jetzt für mich die perfekte Lösung ist.“

Statt ihm verpflichtete der HSV schließlich Sven Ulreich (32), der Daniel Heuer Fernandes (28) als Stammkraft zwischen den Pfosten abgelöst hat. Für den 21-jährigen Hoffmann, dessen Vertrag bei den Bayern nach der Saison ausläuft, gilt es nun, sich mit guten Leistungen ins Schaufenster zu stellen. „Ich will mit Bayern die dritte Liga halten, das hat erste Priorität. Für die EM der U21 im kommenden Jahr werde ich alles tun, um mich dem Trainerteam mit guten Leistungen und Spielpraxis zu empfehlen. Und klar – mein Plan ist es, irgendwann Bundesliga-Torwart zu sein“, sagt der talentierte Schlussmann.