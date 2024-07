Medien: Einigung im Zirkzee-Poker

Manchester United ist der anvisierten Verpflichtung von Joshua Zirkzee (23) ein großes Stück näher gekommen. ‚CaughtOffside‘ zufolge haben die Red Devils inzwischen eine Einigung mit der Spielerseite erzielt. Da der Ex-Bayern-Stürmer aktuell noch mit den Niederlanden bei der EM weilt und als Halbfinalist den Titel vor Augen hat, ist eine endgültige Entscheidung aber erst nach dem Turnier zu erwarten.

So oder so befindet sich United in einer hervorragenden Ausgangslage. Zirkzee kann dank einer Ausstiegsklausel für festgeschriebene 40 Millionen Euro verpflichtet werden. Nichtsdestotrotz soll der Manchester-Klub auch Verhandlungen mit dessen Arbeitgeber FC Bologna über eine Ratenzahlung der genannten Ablöse führen.

Zirkzee wich nach dem Einzug ins EM-Halbfinale durch ein 2:1 gegen die Türkei den Fragen nach seiner Zukunft aus. In der italienischen Universitätsstadt bereiten sie sich jedenfalls schon auf einen Abgang ihres Torjägers vor und haben mehrere potenzielle Nachfolger auf dem Zettel. Favorit soll der Grieche Fotis Ioannidis (24) von Panathinaikos Athen sein.