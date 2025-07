Bernadeschi kehrt nach Italien zurück

Federico Bernardeschi verdient seine Brötchen in Zukunft wieder in der Serie A. Wie der FC Bologna bekanntgibt, schließt sich der Offensivspieler mit sofortiger Wirkung den Italienern an.

Zuletzt spielte der 31-Jährige für den FC Toronto, löste dort aber kürzlich seinen Vertrag auf. In seiner Heimat war er unter anderem schon für Juventus Turin aktiv.