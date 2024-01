Bayern-Rückzieher: Kein neues Angebot für Trippier?

Der FC Bayern ist offenbar im Poker um Kieran Trippier gescheitert. Wie ‚Sky‘ berichtet, planen die Münchner bis auf weiteres kein neues Angebot mehr für den Vizekapitän von Newcastle United. Eine bis zu 16 Millionen Euro schwere Offerte haben die Magpies zuvor abgelehnt, heißt es. Englische Medien schlugen bereits gestern Abend in dieselbe Kerbe.

Die Entscheidung sei nach internen Beratungen am heutigen Mittwochmorgen gefallen. Demnach wolle man für Trippier nicht unvernünftig tief in die Tasche greifen. Am gestrigen Dienstag hatte die ‚Bild‘ noch berichtet, dass den Bayern der Durchbruch geglückt sei. Von einem möglichen Wechsel sogar noch im Laufe des Tages war die Rede.

Englische Medien waren von Anfang an zurückhaltender. Zum einen wurde in Frage gestellt, ob Newcastle den 33-Jährigen überhaupt abgeben möchte. Andernorts war zu lesen, dass auch der 46-fache Nationalspieler keinen Vereinswechsel anstrebe.