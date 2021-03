Ginter-Zukunft von neuem Trainer abhängig?

Matthias Ginter lässt sich mit einer Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags bei Borussia Mönchengladbach noch Zeit. „Ich will vor allem erfahren, was der Verein in den nächsten Jahren vorhat. Mein neuer Vertrag ist eine wichtige Entscheidung für die nächsten Jahre“, sagt der Innenverteidiger im Interview mit dem ‚Express‘.

Seine Entscheidung werde auch davon abhängen, wer auf bei den Fohlen auf Chefcoach Marco Rose folgen wird: „Der Trainer gibt die Marschrichtung vor, daher ist diese Entscheidung natürlich wichtig für meine Zukunft.“ Grundsätzlich, betont der 27-Jährige, sei er „keiner, der unbedingt ins Ausland muss. Aber es gibt verschiedene Themen, die es zu überdenken und besprechen gibt.“