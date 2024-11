Werder: Keïta will zurück auf den Platz

Naby Keïta sehnt sich nach einer Rückkehr ins Profiteam bei Werder Bremen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der suspendierte Mittelfeldspieler: „Es ist nicht meine Entscheidung, dass ich Bremen verlassen soll. Für mich wäre es das Beste, morgen wieder zum Profiteam zu gehören und für Werder Bremen zu spielen.“ Im April streikte der 29-Jährige vor einer Auswärtspartie gegen Bayer Leverkusen, seitdem ist Keïta suspendiert. Der Rechtsfuß sieht sich jedoch nach wie vor in der Lage, Bremen weiterzuhelfen: „Ich habe hier unterschrieben, um für den Verein zu spielen, für die Fans. Wenn der Klub sich anders entscheidet, müssen wir eine Lösung finden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Spät im Herbst eröffnete sich für Keïta noch die Möglichkeit, in die Süper Lig zu wechseln. Am Ende lehnte der Guineer den Transfer aber ab: „Der Wechsel in die Türkei wäre sportlich nicht herausfordernd genug gewesen. Hatayspor steht am Ende der Tabelle. Ich möchte nicht irgendwo hingehen, nur um Bremen zu verlassen, sondern nur zu einem Klub gehen, der meine Karriere voranbringen kann.“ An Werder ist Keïta noch bis 2026 vertraglich gebunden.