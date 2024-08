Ancelotti-Ansage: Davies-Abschied endgültig vom Tisch?

Nach dem gestrigen 2:0-Erfolg im europäischen Supercup gegen Atalanta Bergamo beendete Carlo Ancelotti den diesjährigen Transfermarkt von Real Madrid: „Unser Transferfenster ist geschlossen. Ich werde nicht um weitere Neuverpflichtungen bitten.“ Worte, die mit Sicherheit auch Alphonso Davies vernahm.

Denn wenn es dabei bleibt, ist der seit Monaten spekulierte Transfer des Linksverteidigers zu den Königlichen endgültig vom Tisch. Ohnehin kühlten die Spekulationen in den vergangenen Wochen merklich ab. Grund war die Ablöseforderung des FC Bayern, die Real stets kategorisch zurückwies.

Mbappé 2.0

Vielmehr schienen die Madrilenen von Anfang an eher mit einem ablösefreien Transfer im kommenden Jahr zu liebäugeln, wenn Davies‘ Vertrag an der Säbener Straße ausläuft. Sprich, die gleiche Strategie, die bereits beim gestrigen Torschützen und Neuzugang Kylian Mbappé von Erfolg gekrönt war.

Dass Davies im kommenden Sommer ablösefrei auf den Markt kommt, ist aber längst nicht in Stein gemeißelt. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Bayern mit der aktuellen Form des Kanadiers mehr als zufrieden. Demnach ist nicht ausgeshlossen, dass das vorliegende Angebot zur Verlängerung in den kommenden Monaten doch noch verbessert wird.

Traumvertrag in Madrid

Ob sich der 23-Jährige aber überhaupt nochmal mit seinem Arbeitgeber an den Verhandlungstisch setzen wird, steht in den Sternen. Zu weit lagen die Positionen bislang auseinander. Und da Real im kommenden Sommer die Ablöse spart, würde ein Traumvertrag samt Handgeld auf Davies in Madrid warten.