Ronaldo mit Kampfansage: „Habe noch viel vor“

Cristiano Ronaldo hat nach einem starken Auftritt für Al Nassr eine deutliche Ansage in Richtung seiner Kritiker gemacht. Nach dem 4:3-Sieg seines Klubs gegen Al Ahli, bei dem CR7 einen Doppelpack beisteuerte, sagte er gegenüber dem Sportsender ‚SSC‘: „Sie sagen, Ronaldo sei am Ende, aber das stimmt nicht. Ich werde weiterspielen, bis meine Beine sagen: ‚Cristiano, wir sind fertig.‘ Ich habe noch viel vor. Ich liebe immer noch den Fußball und das Toreschießen.“

Mit neun Treffern und sechs Assists führt der 38-jährige Portugiese die Scorerliste in Saudi-Arabien an. „Ich liebe es immer noch zu gewinnen. Man sagt, ich sei am Ende, aber ich beweise immer noch, dass das nicht stimmt“, fuhr Ronaldo fort. Das Niveau in der Saudi Pro League habe sich seit seiner Ankunft deutlich verbessert: „Das ist ein tolles Land. Der Fußball hier ist jetzt top. Wir haben tolle Spieler, die Liga wird immer besser.“