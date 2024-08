Ache spricht über FCK-Abschied

Ragnar Ache kokettiert offen mit einer möglichen Luftveränderung. Im Anschluss an die heutige Zweitliga-Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Preußen Münster (1:0) ließ der Siegtorschütze durchblicken: „Natürlich will man immer auf dem höchsten Niveau spielen. Am Ende des Tages, wenn was passiert, dann passiert es. Wenn ich wechsel, dann wechsel ich. Wenn nicht, dann nicht. Ich mache weiter, was ich machen muss: fit werden und Tore schießen.“

Ache ist vertraglich bis 2026 an die Roten Teufel gebunden. Vor allem Klubs aus der Bundesliga buhlen um die Unterschrift des 26-jährigen Angreifers. Obwohl sich ein Wechsel zu Union Berlin zerschlagen haben soll, ist offenbar nicht in Stein gemeißelt, dass der frühere deutsche U-Nationalspieler dem Zweitligisten über den Sommer hinaus erhalten bleibt.