Hohes Angebot: Ache zurück in die Bundesliga?

In der vergangenen Saison war Ragnar Ache die Lebensversicherung des 1. FC Kaiserslautern. Zwar erreichte der Traditionsverein das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen (0:1), doch in der Liga spielte der Klub lange Zeit gegen den Abstieg. Ohne die 16 Saisontore des 26-Jährigen würde der FCK in dieser Spielzeit wohl wieder in der Dritten Liga antreten.

Auch in der aktuellen Saison ruhen die Hoffnungen des Klubs auf den Schultern des Mittelstürmers. Verletzungsbedingt verpasste der gebürtige Frankfurter den ersten Spieltag. Im Heimspiel gegen Greuther Fürth gab der Torjäger am vergangenen Wochenende ein Kurzcomeback in der Schlussphase der Partie und traf direkt zum 2:2-Ausgleich. Doch die Zeit von Ache am Betzenberg könnte bald schon wieder vorbei sein – ein Bundesligist möchte den Rechtsfuß ins Oberhaus holen.

Wirtschaftlich schwer abzulehnen

Nach Informationen der ‚Bild‘ hat Union Berlin ein offizielles Angebot für Ache abgegeben, das sich im Bereich zwischen drei und vier Millionen Euro bewegen soll. Der Angreifer ist noch bis 2026 an Lautern gebunden, möchte aber bekanntermaßen unbedingt in die Bundesliga wechseln und sich eine Liga höher beweisen. Sein Abgang wäre für die Roten Teufel sportlich ein herber Verlust, wirtschaftlich aber wohl schwer abzulehnen.

Ache war im vergangenen Sommer für eine Million Euro von Eintracht Frankfurt nach Kaiserslautern gewechselt. Der Transfergewinn wäre für den chronisch klammen Klub laut der Boulevardzeitung alternativlos.