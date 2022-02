Vorne top, hinten flop: Bayers Defensiv-Offenbarung

Gegen den 1. FSV Mainz 05 lag Bayer Leverkusen eine Zeit lang mit 2:1 in Führung. Am Ende musste sich die Mannschaft von Gerardo Seoane den Rheinhessen am gestrigen Freitagabend aber mit 3:2 geschlagen geben. Wieder einmal lag es an der wackeligen Defensive der Leverkusener.

Seit November 2021 gelingt es Bayer nicht, den eigenen Kasten sauber zu halten. Zuletzt war dies gegen den VfL Bochum (1:0) der Fall. Es folgten in der Bundesliga und der Europa League 24 Gegentore in 13 Spielen.

„Viele wilde Situationen“

Gegenüber ‚DAZN‘ brachte es Bayer-Torhüter Lukas Hradecky auf den Punkt: „Es ist nicht unverdient, dass Mainz gewonnen hat“ und führt weiter aus: „Wir waren in den entscheidenden Situationen nicht da.“ Das war vor allem in der Defensive der Fall. Leverkusens Verteidigung wurde von Beginn an durch Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt vor erhebliche Probleme gestellt.

Trainer Gerardo Seoane hatte nach der Partie ebenfalls kritische Worte für seine Spieler übrig. Insbesondere das 3:2 gefiel dem Schweizer nicht: „Das letzte Tor war ein bisschen sinnbildlich für das Spiel, viele wilde Situationen.“

Offensive rettet Bayer

Obwohl sich Jonathan Tah in der laufenden Saison zum wichtigen Eckpfeiler in Leverkusens Abwehr entwickelte, sah auch der Nationalspieler in einigen Situationen nicht gut aus. Edmond Tapsoba ist nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup auch noch kein stabilisierender Faktor. Gemeinsam schaffen es Tah und Tapsoba nicht, die Verteidigung ausreichend zu organisieren und ein Bollwerk zu bilden.

Auf die Angreifer im Kader kann sich Seoane jedoch stets verlassen. Aufgrund von 60 Saisontoren steht Leverkusen auf Rang drei in der Tabelle. Nur der FC Bayern erzielte mehr Treffer (70). Will Bayer künftig allerdings versuchen, Borussia Dortmund den zweiten Platz streitig zu machen, muss auch die Hintermannschaft einen Gang hochschalten.