Juve: Machtwort bei Morata | Ramsey auf dem Sprung

Álvaro Morata wird Juventus Turin in diesem Winter nicht verlassen. Das stellte Cheftrainer Massimo Allegri auf der heutigen Pressekonferenz klar: „Morata geht nicht. Er bleibt mit großer Begeisterung, die Diskussion ist abgeschlossen.“ Und weiter: „Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass er nicht von hier weggehen wird. Er muss ruhig bleiben.“

Noch am Montag hatte die ‚as‘ berichtet, dass der Morata-Wechsel zum FC Barcelona zu „95 Prozent abgeschlossen“ und lediglich letzte Details zu klären seien. Als Bedingung für die Juve-Freigabe hätte jedoch kurzfristig ein adäquater Ersatz zur Alten Dame stoßen müssen – offenbar sehen die Bianconeri keine Möglichkeit, diese Baustelle zeitnah zu beheben. Die Spur zu Mauro Icardi (28) von Paris St. Germain ist laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano derzeit kalt.

Aktuell ist Morata von Atlético Madrid ausgeliehen. Die Rojiblancos hätten den Angreifer ihrerseits liebend gerne mit Antoine Griezmann verrechnet, auch Barça wäre bei dem Geschäft mit im Boot gewesen. Nun müssen sich die Katalanen anderweitig umsehen.

Ramsey so gut wie weg

Dagegen ist Aaron Ramsey in der Alpenstadt laut Allegri schon bald Geschichte: „Er wird Juventus verlassen. Wir arbeiten daran.“ Der Waliser kommt unter dem 54-Jährigen kaum zum Zug und ist seit geraumer Zeit ein Streichkandidat im Piemont. Newcastle United bekundet Interesse am Mittelfeldspieler. Sowohl eine Leihe als auch ein fixer Transfer des 31-Jährigen kommen für die Magpies in Frage.