Moukoko: „Natürlich waren andere Vereine interessiert“

Youssoufa Moukoko bestätigt, dass er vor seiner Verlängerung bei Borussia Dortmund auch bei anderen Vereinen auf der Liste stand. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ führt der Stürmer aus: „Natürlich waren auch andere Vereine interessiert, die mit zwei Stürmern spielen und bei denen ich größere Chancen auf einen Stammplatz gehabt hätte.“

Der 18-Jährige bekräftigt jedoch, dass er nie die Intention hatte, die Schwarz-Gelben zu verlassen: „Aber meine Entscheidung stand eigentlich von Anfang an fest: Ich will hier in Dortmund spielen. Ich bin hier noch lange nicht fertig. Ich habe einen Trainer, der mir vertraut und der ehrlich zu mir ist.“ Ende Januar verlängerte der Linksfuß seinen Vertrag beim BVB bis 2026. In der laufenden Bundesliga-Saison war Moukoko in 25 Einsätzen bislang an elf Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, vier Vorlagen).

