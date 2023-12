BVB: Der Plan mit Hummels

Borussia Dortmund könnte unter Umständen noch einmal mit Mats Hummels verlängern. Laut der ‚Sport Bild‘ möchten sich die Westfalen im April mit dem 34-Jährigen zusammensetzen und über dessen Zukunft sprechen. Aktuell steht der Routinier nur noch bis zum Ende der Saison bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag.

Beim BVB gehört Hummels in der laufenden Spielzeit zu den Schlüsselspielern in der Innenverteidigung. Wettbewerbsübergreifend verbucht der Rechtsfuß bereits 18 Einsätze und ist in einer fehleranfälligen Defensive der absolute Leistungsträger. Insgesamt stand Hummels für die Borussen bislang 486 Mal auf dem Rasen und ist hinter Michael Zorc der Profi mit den meisten Einsätzen für die Dortmunder.