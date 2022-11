Kruses LA-Wechsel geplatzt

Max Kruse wird nicht zum US-amerikanischen Los Angeles FC wechseln. „Max ist für LAFC in diesem Transferfenster kein Thema. Es ist nicht machbar. Wir müssen den Salary Cap beachten, das können wir nicht stemmen, wenn wir die Mannschaft, wie sie ist, zusammenhalten wollen“, erklärt Trainer Steven Cherundolo im Gespräch mit der ‚Bild‘.

Kruse war im Zuge seiner Suspendierung beim VfL Wolfsburg mit den Kaliforniern in Verbindung gebracht worden. Aus seinem Interesse daran, eines Tages in der MLS spielen zu wollen, machte der 34-Jährige in der Vergangenheit keinen Hehl. Möglich, dass es ihn in Zukunft dann zu einem anderen nordamerikanischen Team zieht.