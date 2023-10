Trotz Tabellenführung: Botafogo entlässt Trainer Lage

Botafogo hat für einen personellen Paukenschlag gesorgt. Bruno Lage ist nicht länger Cheftrainer beim aktuellen Tabellenführer der brasilianischen Serie A. „Trotz des Starts des Trainers mit zehn ungeschlagenen Spielen sind die jüngsten Ergebnisse nicht so ausgefallen wie erwartet“, heißt es in der Mitteilung, „der Verein bedankt sich bei Bruno und seinem gesamten Trainerstab für die in den vergangenen Monaten geleistete Arbeit und wünscht ihnen viel Erfolg bei ihren zukünftigen Aufgaben.“

Lage hatte das Amt erst diesen Juli angetreten und die Arbeit seines Vorgängers Luís Castro, der mittlerweile Cristiano Ronaldo bei Al Nassr als Cheftrainer betreut, zunächst erfolgreich fortgeführt. Nach dem guten Start setzte es zuletzt vier Niederlagen in Serie, darunter das Viertelfinal-Aus in der Copa Sudamericana. In der Liga hat Botafogo nach 25 Spieltagen noch einen komfortablen Vorsprung von sieben Punkten.