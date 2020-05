Sturridge strebt MLS-Wechsel an

Der ehemalige Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge steht vor einem Engagement in der amerikanischen Major League Soccer. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, haben DC United und Beckham-Klub Inter Miami ihr Interesse am 30-jähigen Engländer angemeldet. Beide Vereine haben noch einen freien Platz für einen Designated Player, deren Vertragsvolumen nicht zum in der MLS üblichen Salary Cap zählt.

Der vereinslose Sturridge ist nur noch wenige Wochen vom Ablauf seiner weltweiten Sperre entfernt. Wegen Wettbetrugs wurde der ehemalige Nationalstürmer bis Juni gesperrt. Aktuell hält er sich in Amerika fit: „Ich liebe das Spiel, ich vermisse es. Ich kann es kaum erwarten, da rauszugehen und meinem Team zu helfen, Spiele zu gewinnen, Tore zu schießen und Assists zu geben.“