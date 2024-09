Hertha: Neue Details zum Thorsteinsson-Transfer

Im Falle eines Aufstieges müsste Hertha BSC für Neuzugang Jón Dagur Thorsteinsson erneut in die Tasche greifen. Laut der ‚Bild‘ aktiviert sich bei einem möglichen Aufstieg eine Klausel im Vertrag des 25-Jährigen, die eine Zahlung in Höhe von weiteren 250.000 Euro vorsieht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Thorsteinsson war im Sommer vom belgischen Erstligisten OH Leuven in die zweite deutsche Spielklasse gewechselt. Bislang standen kolportierte 1,5 Millionen Euro Ablöse im Raum, dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge waren es nach neuen Informationen aber nur 250.000 Euro. Für die Hertha kam der variable Offensivspieler in dieser Saison zu zwei Kurzeinsätzen und blieb ohne Torbeteiligung.