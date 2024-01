Angeliño-Deal nur noch Formsache

Für den Transfer von Angeliño (27) zur AS Rom sollen in Kürze die finalen Schritte unternommen werden. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, wollen die Italiener in den kommenden Stunden ihr Angebot bei RB Leipzig einreichen. Geplant ist eine Leihe mit fünf Millionen Euro hoher Kaufoption. Vorgestern gab die Roma Linksverteidiger Matías Viña (26) für acht Millionen Euro an Flamengo ab, der entsprechende Kaderplatz für Angeliño ist nun also frei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit ist der Spanier an Galatasaray verliehen. Bei den Istanbulern kommt Angeliño aber nicht mehr zum Zug, weil bei seinem nächsten Einsatz eine Kaufpflicht über sechs Millionen Euro greifen würde – ein Szenario, das Gala vermeiden will. Nun reicht Leipzig den einst für rund 20 Millionen Euro von Manchester City verpflichteten Angeliño voraussichtlich nach Rom weiter.