Angebot im Anflug: Félix vor 60-Millionen-Transfer?

Ein halbes Jahr spielte João Félix (24) in der Saison 2022/23 leihweise beim FC Chelsea. Geht es nun dauerhaft in die Premier League? Das Onlineportal ‚CaughtOffside‘ berichtet, dass Aston Villa im Poker um den Portugiesen Gas gibt.

Der Champions League-Teilnehmer wolle in Kürze ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro bei Atlético Madrid einreichen. Die Spanier selbst hatten vor fünf Jahren noch 127 Millionen Euro an Benfica Lissabon gezahlt.

Bei den Rojiblancos hat Félix, vergangene Saison an den FC Barcelona verliehen, kaum noch eine Perspektive, das Verhältnis zu Trainer Diego Simeone ist belastet. Vertraglich gebunden ist der Offensivspieler noch bis 2029.