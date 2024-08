Félix-Poker nimmt verrückte Wendung

In den vergangenen Stunden ist ordentlich Schwung in die Personalie João Félix (24) gekommen. Am gestrigen Sonntagabend machte die Meldung die Runde, dass Aston Villa nun wieder energisch um den portugiesischen Offensivspieler buhlt und ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro einreichen will.

Von einem noch verrückteren Twist berichtet inzwischen Fabrizio Romano. Dem Transferjounalisten zufolge wird plötzlich eine Rückkehr zum FC Chelsea heiß. Die Blues sollen aktuell mit Atlético Madrid und Starberater Jorge Mendes diskutieren, ob Félix in den Transfer von Conor Gallagher (24) eingebaut wird. Die Verpflichtung des spanischen Olympiasiegers Samu Omorodion (20/Atlético) habe sich derweil zerschlagen.

Gut möglich also, dass Félix nach einigem Hin und Her am Ende wieder an der Stamford Bridge landet. Dort verbrachte der 127-Millionen-Mann bereits die Rückrunde der Saison 2022/23, blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück und kehrte im Anschluss zu Atlético zurück, ehe umgehend die nächste Leihe zum FC Barcelona folgte. Kommt es mit Verspätung nun doch zu einem längeren Aufenthalt bei Chelsea?