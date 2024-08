Nach Schalke-Abschied: Polter zur Ligakonkurrenz?

Stürmer Sebastian Polter könnte nach seiner Vertragsauflösung am heutigen Donnerstag beim FC Schalke 04 bei einem anderen Zweitligisten unterkommen. Laut ‚Sport1‘ befasst sich der 1. FC Kaiserslautern mit der Verpflichtung des 33-jährigen Angreifers und bekundet großes Interesse. Bei den Roten Teufeln könnte vor Transferschluss noch Ragnar Ache (26) mit großem Transfergewinn verkauft werden und müsste entsprechend ersetzt werden.

Union Berlin buhlt derzeit hartnäckig um Ache und hat bei Lautern ein Angebot für den Leistungsträger eingereicht. Die Köpenicker stellen eine Ablöse von drei bis vier Millionen Euro in Aussicht. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre ein Ache-Verkauf sinnvoll, vor einem Jahr hatte der FCK eine Million Euro an Eintracht Frankfurt gezahlt. Mit Polter würde sich der Zweitligist zum Nulltarif einen in der zweiten Liga erfahrenen Mittelstürmer an den Betzenberg holen. In 100 Einsätzen im Unterhaus erzielte der Rechtsfuß 45 Treffer und bereitete 16 weitere vor.