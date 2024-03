Die Top-Torjäger Europas | Gyökeres vor Rekordtransfer?

Auch gegen Boavista Porto trug sich Viktor Gyökeres (25) am gestrigen Sonntag wieder in die Torschützenliste ein. Für die Hälfte der Treffer zeichnete sich der schwedische Mittelstürmer beim 6:1-Sieg von Sporting Lissabon verantwortlich.

36 Pflichtspieltreffer, 22 davon in der Liga, stehen in dieser Saison schon auf Gyökeres‘ Konto. Zahlen, die den ehemaligen Leihspieler des FC St. Pauli (2019/20) für größere Vereine attraktiv machen. Besonders in der Premier League hat Gyökeres einen Markt.

Chelsea blitzte ab

Den Londoner Schwergewichten Chelsea und Arsenal wurde zuletzt Interesse nachgesagt. Gyökeres‘ Ausstiegsklausel liegt bei 100 Millionen Euro, Chelsea soll im Winter mit einem 85-Millionen-Angebot abgeblitzt sein.

Im Sommer könnte wieder Bewegung in die Personalie kommen. Vor allem dann, wenn Gyökeres weiterhin so konstant trifft. Sporting hatte vor der Saison 21 Millionen Euro an den englischen Zweitligisten Coventry City gezahlt. Zumindest nicht ausgeschlossen, dass Gyökeres bald den Sporting-Rekordverkauf Bruno Fernandes (bis zu 80 Millionen/ManUnited) ablösen wird.

Die besten Torjäger Europas

Spieler Tore 1. Harry Kane (FC Bayern) 31 in 26 Spielen (2.303 Minuten) 2. Kylian Mbappé (Paris St. Germain) 24 in 24 Spielen (1.846 Minuten) 3. Lautaro Martínez (Inter Mailand) 23 in 26 Spielen (2.114 Minuten) 4. Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) 23 in 26 Spielen (2.293 Minuten) 5. Kévin Denkey (Cercle Brügge) 23 in 28 Spielen (2.497 Minuten) 6. Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) 22 in 20 Spielen (1.500 Minuten) 7. Luuk de Jong (PSV Eindhoven) 22 in 26 Spielen (2.078 Minuten) 8. Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon) 22 in 24 Spielen (2.150 Minuten) 9. Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam) 21 in 25 Spielen (2.045 Minuten) 10. Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) 20 in 30 Spielen (2.689 Minuten)

In der Rangliste der besten europäischen Torjäger landet Gyökeres auf Rang fünf. Mit komfortablem Vorsprung nimmt weiterhin Bayerns Harry Kane den Platz an der Sonne ein. Aus der Bundesliga schafft es zudem Stuttgarts Serhou Guirassy unter die besten Zehn.