Vor BVB-Verlängerung: Lob für Reyna

Sebastian Kehl ist voll des Lobes für Giovanni Reyna. Der 17-jährige US-Amerikaner habe in seiner Entwicklung „einen großen Schritt gemacht“ und sei „ein richtiger Bestandteil der Mannschaft“, erklärt der Lizenzspielerchef von Borussia Dortmund dem ‚kicker‘. „Gio hat oft gezeigt, welchen Mehrwert er der Mannschaft bringt. Er ist clever, gewandt und torgefährlich. Und er hat ein Näschen im Sechzehner“, so Kehl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reynas Leistungen wird der BVB zeitnah mit einem neuen Arbeitspapier samt stattlicher Gehaltserhöhung honorieren. Der erste vollwertige Profivertrag in der jungen Karriere des minderjährigen Offensivspielers soll am morgigen Freitag in Kraft treten, wenn Reyna seinen 18. Geburtstag feiert. Künftig soll er dann bis mindestens 2024 an den BVB gebunden sein.