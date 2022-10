Medien: Leipzig findet Gulácsi-Ersatz

RB Leipzig reagiert offenbar kurzfristig auf die schwere Knieverletzung von Péter Gulácsi. Um den langen Ausfall des ungarischen Nationaltorhüters zumindest quantitativ zu kompensieren, wollen die Sachsen nach ‚Sky‘-Informationen Örjan Nyland verpflichten.

Der 32-jährige Schlussmann ist seit Anfang August ohne Verein und kann dementsprechend ablösefrei bei RB unterschreiben. Zuletzt stand Nyland von März bis Juli beim FC Reading in der zweiten englischen Liga unter Vertrag.

In Deutschland ist der Norweger auch kein unbeschriebenes Blatt. Von 2015 bis 2018 stand Nyland beim FC Ingolstadt unter der Latte. Bei den Schanzern sammelte er 18 Einsätze in der Bundesliga und lief 30 Mal in der zweiten Bundesliga auf.