Chancen steigen: VfB-Treffen mit Nübel

Der VfB Stuttgart setzt im Werben um Alexander Nübel alle Hebel in Bewegung und das offenbar erfolgreich. Wie ‚Sky‘ berichtet, fand am gestrigen Donnerstag ein persönliches Treffen mit dem Torhüter des FC Bayern in Stuttgart statt, dass die Chancen der Schwaben deutlich erhöht hat. Anwesend waren sämtliche Sportliche Verantwortliche des VfB: Vorstandsboss Alexander Wehrle, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, Trainer Sebastian Hoeneß und Torwarttrainer Steffen Krebs.

Dabei machten die Schwaben noch einmal deutlich, dass Nübel Hoeneß' klare Wunschlösung fürs Tor ist. Zudem bemüht sich der VfB laut ‚Sky‘ auch um eine Kaufoption für den 26-Jährigen. Bisher war nur eine Leihe ohne Möglichkeit zur Festverpflichtung ein Thema. Bayern würde Nübel am liebsten direkt verkaufen. Noch mit im Rennen ist Premier League-Absteiger Leeds United, der Zweitligist hat aber noch kein Angebot für Nübel abgegeben.

