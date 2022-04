Lewandowski-Problem? Nagelsmann bezieht Stellung

Robert Lewandowski soll unzufrieden beim FC Bayern sein. ‚Sport1‘-Reporter Kerry Hau behauptete am Sonntagvormittag im ‚Doppelpass‘, dass der polnische Superstar unzufrieden mit der Spielweise und den Trainingsmethoden von Julian Nagelsmann sei und deshalb sogar schon eine Übungseinheit abgebrochen habe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Trainer selbst dementiert das nun. Vor dem Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld am Nachmittag sagte Nagelsmann bei ‚DAZN‘: „Ich habe ihn letzte Woche auf die Gerüchte angesprochen. Da hat er sofort verneint. (…) Ich habe nicht das Gefühl, dass er ein Problem mit mir hat und andersrum auch nicht.“

Was aber klar ist: Lewandowski überdenkt zurzeit seine Zukunft. „Natürlich kommen solche Spieler auch mal auf den Gedanken: Naja, jetzt habe ich hier alles erreicht und gewonnen. Und dann braucht es Zeit, Spieler zu überzeugen“, sagte Vorstandsboss Oliver Kahn im ‚Doppelpass‘.

Gerüchte um Barcelona

Lewandowski ist noch bis 2023 an die Bayern gebunden und wird aktuell stark mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. „Wir wollen, dass er möglichst lange bleibt“, stellte Kahn klar. Seit 2014 spielt der mittlerweile schon an der 33-Jährige für den FCB.