Al Ittihad: Neuer Trainer für Benzema?

Nuno Espírito Santo muss sich unter Umständen zeitnah nach einem neuen Job umschauen. Dem Journalisten Rudy Galetti zufolge steht der 49-Jährige bei Al Ittihad auf dem Prüfstand. Als Grund führt der Transferexperte die gestrige 0:2-Niederlage des saudi-arabischen Vereins gegen Al-Quwa Al-Jawiya in der AFC Champions League an. Al Ittihad beschäftige sich zwar bereits mit möglichen Nachfolgern wie Julen Lopetegui und José Mourinho, habe aber noch keine Entscheidung bezüglich einer Entlassung getroffen.

Espírito Santo trainiert den Verein um Kapitän Karim Benzema (35) seit Sommer 2022, holte in 52 Partien durchschnittlich 2,25 Punkte. In der vergangenen Spielzeit gewann der Portugiese mit dem Wüstenklub die Meisterschaft. Aktuell läuft es für den ehemaligen Coach der Wolverhampton Wanderers und seine Mannschaft in der Saudi Pro League jedoch überhaupt nicht. In der Liga rangiert Al Ittihad auf Platz sechs und liegt bereits elf Punkte hinter Tabellenführer Al Hilal.