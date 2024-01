Fulham bietet für Palhinha-Nachfolger

Im Craven Cottage bereitet man sich offenbar konkret auf den Abgang von João Palhinha (28) vor. Wie die ‚Times‘ berichtet, hat der FC Fulham beim brasilianischen Erstligisten Fluminense ein offizielles Ablöseangebot in Höhe von umgerechnet rund 35 Millionen Euro für André abgegeben. Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler steht in Rio de Janeiro noch bis Ende 2026 unter Vertrag.

Auch wenn Palhinha beim FC Bayern keine Priorität mehr genießt, ist das Interesse am Portugiesen vor allem in der englischen Premier League ungebrochen. Das Preisschild soll sich auf 60 Millionen Euro belaufen. André ist derweil in Europa kein Unbekannter. Neben den beiden Manchester-Klubs United und City wurde bereits Borussia Dortmund mit dem fünffachen brasilianischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.