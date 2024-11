Winterabgang: Wird die Eintracht schwach bei Larsson?

Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt hat das Interesse von mehreren Topklubs geweckt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat sich an den Plänen der Hessen aber nichts geändert, im Januar will man den 20-Jährigen „auf keinen Fall ziehen lassen“. Eine Hintertür gibt es aber laut dem Fachblatt, so könnte bei einem „höchst unmoralischen Angebot“ doch noch Bewegung in die Sache kommen.

Angesichts der Interessenten ist eine solche Offerte zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen. Der FC Liverpool und der FC Arsenal wurden schon häufiger genannt, laut der ‚Sport Bild‘ beobachtet das Premier League-Duo den Shootingstar „schon länger“. Vertraglich gebunden ist Larsson noch bis 2029, darüber hinaus fühlt er sich pudelwohl in Frankfurt.