Caligiuri: FCA sticht die Hertha aus

Der FC Augsburg geht die Planungen für die Saison 2020/21 in hohem Tempo an. Am morgigen Dienstag will der Bundesligist nach Informationen der ‚Sport Bild‘ gleich drei Transfers endgültig dingfest machen.

Die ablösefreien Wechsel von Daniel Caligiuri (32, Schalke 04), Tobias Strobl (30, Borussia Mönchengladbach) und Torwart Rafal Gikiewicz (32, Union Berlin) sollen dann unter Dach und Fach gebracht. Interesse an Caligiuri soll auch Hertha BSC bekundet haben.