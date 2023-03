Conte-Klausel: Tottenham spart Millionen

Antonio Conte würde bei einem vorzeitigen Abschied von Tottenham Hotspur offenbar einen großen Zahltag verpassen. Laut dem ‚Telegraph‘ besitzt der Italiener die Möglichkeit, seinen Vertrag per Klausel um ein Jahr zu verlängern, sollte Tottenham unter den ersten vier landen. Dann stünden dem 53-Jährigen weitere 15 Millionen Euro Jahresgehalt zu. Derzeit deutet sich eine Trennung in der aktuellen Länderspielpause an.

Im Raum stehen 4,5 Millionen Euro als Abfindung. Ein Bruchteil dessen, was die Spurs Conte auszahlen müssten, würde der Cheftrainer noch erfolgreich bis Saisonende auf der Bank sitzen. Das ist angesichts der jüngsten Äußerungen von Conte jedoch äußerst unwahrscheinlich. Der Übungsleiter hatte in einer denkwürden Pressekonferenz öffentlich die Klubkultur und seine Mannschaft kritisiert.

