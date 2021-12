Pep „will ernst machen“ | Martial „lieber heute als morgen“

Peps Warnung

In England steht der Boxing Day auf dem Programm, während Corona natürlich auch auf der Insel wütet. „Wir müssen ernst machen“, titelt der ‚Sunday Express‘ und nimmt damit Bezug auf die Worte von Pep Guardiola. Der hatte gefordert, dass im und um das Stadion herum stets die Maske getragen werden sollte, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Ob sich alle daran halten werden?

Sevillas Wunsch

Beim FC Sevilla hofft man derweil auf einen Neuzugang aus England. Anthony Martial steht auf dem Wunschzettel. Ob die Andalusier das üppige Gehalt des Nationalspielers bezahlen können, ist jedoch ungewiss. Laut der ‚Estadio Deportivo‘ wäre die Verpflichtung des Angreifers aber bitter nötig. „Lieber heute als morgen“ würde man Martial gerne in Sevilla begrüßen.

Militãos Explosion

Einer, der sich heimlich, still und leise unverzichtbar gemacht hat, ist Éder Militão. An der Seite von David Alaba spielt der Brasilianer seine mit Abstand beste Saison im Trikot von Real Madrid. Die ‚Marca‘ spricht bezüglich der Leistungsexplosion von einem regelrechten „Militão-Boom“ und rechnet vor: In seinen vergangenen 39 Spielen für die Königlichen ging der 23-Jährige 27 Mal als Sieger vom Platz und nur dreimal als Verlierer. Läuft bei Militão.