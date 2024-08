BVB verkündet Rekordzahlen

Wirtschaftlich war die vergangene Saison für Borussia Dortmund die erfolgreichste der Konzerngeschichte. Wie Hans-Joachim Watzke auf der heutigen Bilanzpressekonferenz bekanntgab, wurde sowohl der höchste Konzernumsatz als auch die höchste Bruttokonzerngesamtleistung der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. In Zahlen ausgedrückt erhöhte sich der Konzernumsatz um 90,9 Millionen Euro respektive stolze 21,7 Prozent auf 509,1 Millionen Euro.

Watzke gab das Ziel aus, dass der Konzernumsatz in jeder Saison die 500-Millionen-Marke knacken sollte. Die Bruttokonzergesamtleistung wird mit 639 Millionen Euro angegeben, was eine Steigerung von 24 Prozent bedeutet. Unterm Strich bleibt ein Konzernergebnis von 44,3 Millionen Euro. In der Vorsaison wurden noch 34,7 Millionen Euro erzielt.