Besiktas verpflichtet João Mário

João Mário zieht es nach drei Jahren bei Benfica Lissabon in die Süper Lig. Wie Besiktas offiziell bekanntgibt, wechselt der 31-jährige Portugiese leihweise bis zum Saisonende zu den Black Eagles. Der türkische Traditionsklub sichert sich zudem eine Kaufoption in kolportierter Höhe von fünf Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

Sollte João Mário bei seiner Leihe überzeugen, winkt ein neuer Zweijahresvertrag bei Besiktas. Für Benfica stand der Rechtsfuß in 149 Pflichtspielen auf dem Feld und steuerte dabei 36 Tore und 26 Vorlagen bei. Zudem erreichte der 56-fache Nationalspieler in seiner Zeit in Lissabon unter anderem zweimal das Viertelfinale der Champions League und feierte 2023 die nationale Meisterschaft.