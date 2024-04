St. Pauli: Die Priorität für Hartel

Marcel Hartel will in der kommenden Saison unbedingt in Deutschlands höchster Spielklasse auflaufen. Im Interview mit ‚Sport1‘ erläutert der 29-Jährige in Diensten des FC St. Pauli: „Die Bundesliga ist ein sehr wichtiger Faktor für mich. Jetzt setzen wir uns zusammen, sprechen über alles und dann werden wir sehen, welchen Weg wir einschlagen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Wunsch wird nach dem Sommer voraussichtlich in Erfüllung gehen. Offen ist noch, ob der gebürtige Kölner mit den Kiezkickern den Gang in Liga eins antreten wird oder sich alternativ einem anderen Bundesligisten anschließt. Das Arbeitspapier des offensivstarken Mittelfeldspielers beim Tabellenführer verliert in wenigen Monaten an Gültigkeit. Mit Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum sollen erste Vereine angeklopft haben.